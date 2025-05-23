BAYRAM İKRAMİYE TARİHLERİ: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler hesaplara yatırılacak olan ikramiyelerin tarihlerini araştırıyor. Milyonların dilinden düşmeye soru ise "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" şeklinde...

23 Mayıs 2025 itibarıyla bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı hakkında hükümetten bir açıklama yapılmış değil. Ramazan Bayramı’nda ikramiyeler bayramdan 6 gün önce ödenmişti. Benzer bir uygulama olursa, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında yatırılması kuvvetle muhtemel...

Bayram ikramiyesi 4.000TL olarak öde­necek ancak sadece 4.000TL’yi emekli ol­muş sağ olan emekliler alacak. Hayatını kaybedenlerin hak sahibi olarak dul eş ve çocuklarına bayram ikramiyesi 4.000TL olarak ödenmiyor.

Dul ve yetimlerde bayram ikramiyeleri emekli aylıklarından yararlandıkları hisse oranında ödeniyor. Yetim bir çocuk anne ya da babasından %12.5 hak sahibi olarak aylık alıyor ise bu kişiye bayram ikramiye­si 500 TL olarak ödeniyor. %25 hisseye sa­hip olan kişiye 1.000TL, %50 hisseye sahip hak sahibine 2.000 TL ve %75 hisseye sa­hip olan hak sahibine de 3.000 TL olarak bayram ikramiyesi ödenecek.