BAYRAM İKRAMİYE TARİHLERİ: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
"Bayram ikramiyesi" konusu emekliliklerin şu sıralar bir numaralı gündemi halinde... Bayram öncesi yatırılan ikramiyeler, milyonlar kişinin bayram alışverişi için rahat bir nefes aldırıyor. Bu nedenle de son günlerde "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman" sorusu sıklaşmış durumda...
Emekli bayram ikramiyesi her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler hesaplara yatırılacak olan ikramiyelerin tarihlerini araştırıyor. Milyonların dilinden düşmeye soru ise "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" şeklinde...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
23 Mayıs 2025 itibarıyla bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı hakkında hükümetten bir açıklama yapılmış değil. Ramazan Bayramı’nda ikramiyeler bayramdan 6 gün önce ödenmişti. Benzer bir uygulama olursa, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında yatırılması kuvvetle muhtemel...
Bayram ikramiyesi 4.000TL olarak ödenecek ancak sadece 4.000TL’yi emekli olmuş sağ olan emekliler alacak. Hayatını kaybedenlerin hak sahibi olarak dul eş ve çocuklarına bayram ikramiyesi 4.000TL olarak ödenmiyor.
Dul ve yetimlerde bayram ikramiyeleri emekli aylıklarından yararlandıkları hisse oranında ödeniyor. Yetim bir çocuk anne ya da babasından %12.5 hak sahibi olarak aylık alıyor ise bu kişiye bayram ikramiyesi 500 TL olarak ödeniyor. %25 hisseye sahip olan kişiye 1.000TL, %50 hisseye sahip hak sahibine 2.000 TL ve %75 hisseye sahip olan hak sahibine de 3.000 TL olarak bayram ikramiyesi ödenecek.