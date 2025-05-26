BAYRAM İKRAMİYESİ | 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kesin tarih belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu... Milyonlarca emekli, 4 bin liralık ikramiyenin kesin tarihini öğrenmeye çalışıyor. Yeni hafta ile birlikte aramalar sıklaşırken "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu peş peşe geliyor.

26 Mayıs 2025 itibarıyla bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı konusunda hükümetten resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak geçmiş uygulamalara bakıldığında, Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan 6 gün önce ödenmişti. Benzer bir takvim izlenirse, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması beklenir.

Bayram ikramiyesi 4.000TL olarak öde­necek ancak sadece 4.000TL’yi emekli ol­muş sağ olan emekliler alacak. Hayatını kaybedenlerin hak sahibi olarak dul eş ve çocuklarına bayram ikramiyesi 4.000TL olarak ödenmiyor.

Dul ve yetimlerde bayram ikramiyeleri emekli aylıklarından yararlandıkları hisse oranında ödeniyor. Yetim bir çocuk anne ya da babasından %12.5 hak sahibi olarak aylık alıyor ise bu kişiye bayram ikramiye­si 500 TL olarak ödeniyor. %25 hisseye sa­hip olan kişiye 1.000TL, %50 hisseye sahip hak sahibine 2.000 TL ve %75 hisseye sa­hip olan hak sahibine de 3.000 TL olarak bayram ikramiyesi ödenecek.