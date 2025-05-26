BAYRAM İKRAMİYESİ | 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kesin tarih belli oldu mu?
"Bayram ikramiyesi" konusu emeklilerin gündeminden düşmüyor. Kesin tarihin duyurulmaması sebebiyle milyonların dilinde aynı soru var: 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Hükümetten yakın zamanda açıklama beklenirken olası tarihler de merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu... Milyonlarca emekli, 4 bin liralık ikramiyenin kesin tarihini öğrenmeye çalışıyor. Yeni hafta ile birlikte aramalar sıklaşırken "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu peş peşe geliyor.
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
26 Mayıs 2025 itibarıyla bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı konusunda hükümetten resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak geçmiş uygulamalara bakıldığında, Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan 6 gün önce ödenmişti. Benzer bir takvim izlenirse, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması beklenir.
Bayram ikramiyesi 4.000TL olarak ödenecek ancak sadece 4.000TL’yi emekli olmuş sağ olan emekliler alacak. Hayatını kaybedenlerin hak sahibi olarak dul eş ve çocuklarına bayram ikramiyesi 4.000TL olarak ödenmiyor.
Dul ve yetimlerde bayram ikramiyeleri emekli aylıklarından yararlandıkları hisse oranında ödeniyor. Yetim bir çocuk anne ya da babasından %12.5 hak sahibi olarak aylık alıyor ise bu kişiye bayram ikramiyesi 500 TL olarak ödeniyor. %25 hisseye sahip olan kişiye 1.000TL, %50 hisseye sahip hak sahibine 2.000 TL ve %75 hisseye sahip olan hak sahibine de 3.000 TL olarak bayram ikramiyesi ödenecek.