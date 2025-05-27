Bayram ikramiyesi: 2025 emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

"Bayram ikramiyesi" konusu gündemin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yaklaşık 16 milyon emekli ve yakınları bayram ikramiyesinin yatacağı tarihi araştırıyor. Hükümetten net bir tarih gelmemesi sebebiyle bilgi almak adına sıkça başvurulan soru "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" şeklinde... Kurban Bayramı öncesi emeklilere büyük bir rahatlık sağlayan ikramiyelerin olası tarihi şöyle...

Bayram ikramiyesi 4.000TL olarak öde­necek ancak sadece 4.000TL’yi emekli ol­muş sağ olan emekliler alacak. Hayatını kaybedenlerin hak sahibi olarak dul eş ve çocuklarına bayram ikramiyesi 4.000TL olarak ödenmiyor.

Dul ve yetimlerde bayram ikramiyeleri emekli aylıklarından yararlandıkları hisse oranında ödeniyor. Yetim bir çocuk anne ya da babasından %12.5 hak sahibi olarak aylık alıyor ise bu kişiye bayram ikramiye­si 500 TL olarak ödeniyor. %25 hisseye sa­hip olan kişiye 1.000TL, %50 hisseye sahip hak sahibine 2.000 TL ve %75 hisseye sa­hip olan hak sahibine de 3.000 TL olarak bayram ikramiyesi ödenecek.