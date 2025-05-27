Bayram ikramiyesi: 2025 emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesi için hükümette... Bu bayramda Sosyal Güvenlik Kurumu, yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek. Emekli tarihleri heyecanla beklerken dillerden düşmeyen soru "2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" şeklinde... İşte ikramiyelerin yatması beklenen olası tarihi...
"Bayram ikramiyesi" konusu gündemin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yaklaşık 16 milyon emekli ve yakınları bayram ikramiyesinin yatacağı tarihi araştırıyor. Hükümetten net bir tarih gelmemesi sebebiyle bilgi almak adına sıkça başvurulan soru "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" şeklinde... Kurban Bayramı öncesi emeklilere büyük bir rahatlık sağlayan ikramiyelerin olası tarihi şöyle...
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
27 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla hükümetten bayram ikramiyesi tarihi hakkında açıklama gelmedi. Ancak geçmiş uygulamalara bakıldığında, Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan 6 gün önce ödenmişti. Benzer bir takvim izlenirse, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması beklenir.
Bayram ikramiyesi 4.000TL olarak ödenecek ancak sadece 4.000TL’yi emekli olmuş sağ olan emekliler alacak. Hayatını kaybedenlerin hak sahibi olarak dul eş ve çocuklarına bayram ikramiyesi 4.000TL olarak ödenmiyor.
Dul ve yetimlerde bayram ikramiyeleri emekli aylıklarından yararlandıkları hisse oranında ödeniyor. Yetim bir çocuk anne ya da babasından %12.5 hak sahibi olarak aylık alıyor ise bu kişiye bayram ikramiyesi 500 TL olarak ödeniyor. %25 hisseye sahip olan kişiye 1.000TL, %50 hisseye sahip hak sahibine 2.000 TL ve %75 hisseye sahip olan hak sahibine de 3.000 TL olarak bayram ikramiyesi ödenecek.