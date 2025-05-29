Bayram ikramiyesi: 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bugün hesaplara yatacak mı?
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala gözler bir kez daha emeklilerin hesaplarına yatacak bayram ikramiyesinde... Yaklaşık 16 milyon emekli, hükümetin yapacağı resmi açıklamayı bekliyor. Her gün yöneltilen soruların başında "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" geliyor. İşte son durum...
Kurban Bayramı haftaya cuma günü kutlanacak. Bayrama yaklaşık bir hafta kaldı ve emekli bayram ikramiyesinin tarihi netleşmedi. Bayram öncesi ilaç gibi gelen bu ikramiyeyi dört gözle bekleyen emekliler "İkramiye ne zaman yatacak" sorusunu gündeme taşıyor.
Bayram ikramiyesi tarihi belli oldu mu?
29 Mayıs Perşembe günü şu dakika itibarıyla bayram ikramiye tarihi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Emekli Bayram ikramiyesi hakkında bugün ya da yarın bir duyuru yapılması beklenirken 31 Mayıs-1 Haziran tarihinde ikramiyelerin hesaplara yatması bekleniyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek.