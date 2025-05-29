Kurban Bayramı haftaya cuma günü kutlanacak. Bayrama yaklaşık bir hafta kaldı ve emekli bayram ikramiyesinin tarihi netleşmedi. Bayram öncesi ilaç gibi gelen bu ikramiyeyi dört gözle bekleyen emekliler "İkramiye ne zaman yatacak" sorusunu gündeme taşıyor. 1 | 3

Bayram ikramiyesi tarihi belli oldu mu? 29 Mayıs Perşembe günü şu dakika itibarıyla bayram ikramiye tarihi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Emekli Bayram ikramiyesi hakkında bugün ya da yarın bir duyuru yapılması beklenirken 31 Mayıs-1 Haziran tarihinde ikramiyelerin hesaplara yatması bekleniyor. 2 | 3