BAYRAM İKRAMİYESİ: 4/a SSK emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu. Dün Bağ-Kur emeklilileri bugün de Emekli sandığı emeklileri bayram ikramiyelerini aldı. Şimdi sıra SSK emeklilerinde... Milyonlarca kişi tarihleri merak ederek "4/a SSK emekli ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusuna cevap arıyor.
Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi tarihlerini merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 30 Mayıs Cuma günü beklenen duyuruyu yaptı. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri hesaplarına yattı. Şimdi SSK emeklileri bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Bu nedenle de "SSK emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak" sorusu sıkça geliyor.
SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Elbette. 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde SSK (4A) emeklileri için bayram ikramiyesi ödeme takvimi netleşti. SGK tarafından açıklanan bilgilere göre, SSK emeklilerinin bayram ikramiyeleri, emekli maaşlarının ödeme günlerine göre aşağıdaki tarihlerde hesaplara yatırılacak:
SSK (4A) Emeklileri – Bayram İkramiyesi Ödeme Günleri:
Maaş ödeme günü 17, 18 ve 19 olanlar:
İkramiye ödeme tarihi: 2 Haziran 2025 Pazartesi
Maaş ödeme günü 20, 21 ve 22 olanlar:
İkramiye ödeme tarihi: 3 Haziran 2025 Salı
Maaş ödeme günü 23, 24, 25 ve 26 olanlar:
İkramiye ödeme tarihi: 4 Haziran 2025 Çarşamba