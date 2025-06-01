Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi tarihlerini merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 30 Mayıs Cuma günü beklenen duyuruyu yaptı. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri hesaplarına yattı. Şimdi SSK emeklileri bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Bu nedenle de "SSK emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak" sorusu sıkça geliyor.

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