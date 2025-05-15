BAYRAM İKRAMİYESİ: Emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? Emekli bayram ikramiyesi son gelişmeler neler?

İslam alemi Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Emekliler için ise Kurban Bayramı'nın bir başka anlamı daha var, o da bayram ikramiyesi... Bayram öncesi yatırılan ikramiyeler, emekliler için bütçelerine ciddi bir katkı sunuyor. Bu nedenle emekliler bayram ikramiyesi tarihlerini aramaya başladı. Sıklıkla "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusuna cevap aranıyor.

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