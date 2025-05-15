BAYRAM İKRAMİYESİ: Emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? Emekli bayram ikramiyesi son gelişmeler neler?
Kurban Bayramı haziranda kutlanacak. Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürerken emekliler, ikramiye tarihini araştırmaya başladı. En son açıklamaları sıkı şekilde takip edenler "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak" diye soruyor. İşte beklenen tarih...
İslam alemi Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Emekliler için ise Kurban Bayramı'nın bir başka anlamı daha var, o da bayram ikramiyesi... Bayram öncesi yatırılan ikramiyeler, emekliler için bütçelerine ciddi bir katkı sunuyor. Bu nedenle emekliler bayram ikramiyesi tarihlerini aramaya başladı. Sıklıkla "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusuna cevap aranıyor.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Hükümet tarafından emekli bayram ikramiyesinin tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyeleri 6 gün önceden ödenmeye başlamıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yatırılması beklenebilir.
Emekli ikramiyesi ne kadar?
Emekli ikramiyesine bu yıl yapılan yüzde 33'lük zammın ardından ikramiye tutarı 4 bin liraya çıktı.