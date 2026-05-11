BAYRAM İKRAMİYESİ: Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?
Kurban Bayramına yaklaşık 2 hafta kalırken emeklilerin gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında... Emekli ikramiyesi için gün sayılırken tarihler ile ilgili bilgi alınmak isteniyor. Haftanın ilk gününde "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu daha artmış durumda...
Milyonlarca emekli 4 bin TL'lik bayram ikramiyesini bekliyor. Pazartesi günü tarih beklentisi bir hayli artmış durumda... Yeni bir gelişme olup olmadığı sürekli takip edilirken "Bayram İkramiyesi ne zaman yatacak" sorusu peş peşe geliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi henüz açıklamadı. Beklentiler 18 Mayıs'tan sonra ikramiyelerin ödeneceği yönünde...
Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı?
Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler için bir zam gelmemişti. Kurban Bayramı'nda da artış beklenmiyor.
İkramiye 2018'de başladığında bayram başına 1.000 TL'ydi; o dönemdeki dolar kuruyla yaklaşık 223 dolara denk geliyordu.