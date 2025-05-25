Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi tarihi belli oldu mu?
Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyesi ödemelerinde. Bayram öncesi yatırılan ikramiyeler, milyonlarca emekli için bayram hazırlıklarını kolaylaştıran önemli bir destek oluyor. Bu nedenle "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu son günlerde emekliler arasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler için en önemli başlıklardan biri yine bayram ikramiyesi oldu. Emekliler, hem bayram masraflarını karşılamak hem de torunlarına harçlık verebilmek için ikramiyelerin bir an önce hesaplara yatırılmasını bekliyor. "Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek" sorusu bayrama çok az bir süre kala yoğun şekilde yöneltiliyor.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
25 Mayıs 2025 itibarıyla bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı hakkında hükümetten bir açıklama yapılmış değil. Ramazan Bayramı’nda ikramiyeler bayramdan 6 gün önce ödenmişti. Benzer bir uygulama olursa, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında yatırılması kuvvetle muhtemel...
Bayram ikramiyesi 4.000TL olarak ödenecek ancak sadece 4.000TL’yi emekli olmuş sağ olan emekliler alacak. Hayatını kaybedenlerin hak sahibi olarak dul eş ve çocuklarına bayram ikramiyesi 4.000TL olarak ödenmiyor.
Dul ve yetimlerde bayram ikramiyeleri emekli aylıklarından yararlandıkları hisse oranında ödeniyor. Yetim bir çocuk anne ya da babasından %12.5 hak sahibi olarak aylık alıyor ise bu kişiye bayram ikramiyesi 500 TL olarak ödeniyor. %25 hisseye sahip olan kişiye 1.000TL, %50 hisseye sahip hak sahibine 2.000 TL ve %75 hisseye sahip olan hak sahibine de 3.000 TL olarak bayram ikramiyesi ödenecek.