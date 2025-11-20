Bayram tarihleri 2026... Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak?

2026 yılının dini bayramlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramı’nın hangi günlere denk geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem bayram coşkusunu bir an evvel yaşamak isteyenler hem de tatil planı yapacaklar tarihleri netleştirmek isterken "Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak" sorusuna başvuruyor.