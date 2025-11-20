Bayram tarihleri 2026... Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak?
2026 yılı yaklaşırken resmi tatil takvimi yeniden gündeme geliyor. Özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nın tarihleri milyonlar tarafından araştırılıyor. Bayram düzenlemelerini erkenden planlamak isteyen vatandaşlar "Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.
2026 yılının dini bayramlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramı’nın hangi günlere denk geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem bayram coşkusunu bir an evvel yaşamak isteyenler hem de tatil planı yapacaklar tarihleri netleştirmek isterken "Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak" sorusuna başvuruyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
Kurban Bayramı 2026
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü