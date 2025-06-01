BAYRAM TATİLİ: 2025 Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, birleşti mi? Yeni gelişme var mı?

Bayram tatili süresi gündemden düşmüyor. Vatandaşlar son durumu merak ediyor. Yeni haftaya girilecek ve beklentiler artmış durumda... Dillerden düşmeyen soru ise "Bayram tatili uzatılacak mı" şeklinde... İşte konu hakkındaki son bilgiler...

Kurban Bayramı tatil süreleri hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sosyal medya üzerinden açıklama geldi. Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." dedi.