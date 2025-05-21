Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi o kararı bekliyor
Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü kutlanmaya başlanacak. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil olup olmayacağı merak konusu olmuş durumda... Milyonlar hükümetten gelecek habere odaklanırken "Bayram tatili 9 gün olacak mı" sorusu gün geçtikçe artıyor. Peki bugün açıklama var mı?
Kurban Bayramı'na yaklaşık 2 hafta kaldı. Maddi durumu elveren Müslüman vatandaşlar kurban kesecekler. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulayan Kurban Bayramı'nda tatil günlerini fırsat bilenler ise seyahate çıkacaklar. Bayrama sayılı günler kala tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor.
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
21 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı tatil süreleri ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusunda yakın zamanda olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen gün yaptığı açıklamada "Biz her zaman isteriz ama karar sadece bize ait değil" demişti.
Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle:
5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil)
6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün