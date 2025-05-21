Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi o kararı bekliyor

Kurban Bayramı'na yaklaşık 2 hafta kaldı. Maddi durumu elveren Müslüman vatandaşlar kurban kesecekler. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulayan Kurban Bayramı'nda tatil günlerini fırsat bilenler ise seyahate çıkacaklar. Bayrama sayılı günler kala tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor.

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

21 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı tatil süreleri ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusunda yakın zamanda olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen gün yaptığı açıklamada "Biz her zaman isteriz ama karar sadece bize ait değil" demişti.