Bayram tatili 9 gün oldu mu? Bayram tatili süresi uzatılacak mı?
Ramazan Bayramı 20 Mart'ta kutlanacak. Bayramın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı sıkça merak ediliyor. Tatil planı yapmak isteyenlerin gözü kulağı hükümette.... Peki duyuru geldi mi?
Ramazan Bayramı için sayılı günler kaldı. Bayram tatilini değerlendirip şehir dışına veya yurt dışına çıkmak isteyenler sürenin ne kadar olacağına odaklanmış durumda... Durumun belirsiz olması nedeniyle her gün "Bayram tatili 9 gün oldu mu" sorusu geliyor.
Bayram tatili 9 gün oldu mu?
Ramazan Bayramı tatil süresi ile ilgili bir açıklama gelmiş değil. Gene kanı bayramın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle sürenin uzatılmayacağı yönünde... En son kararı ise hükümet verecek.
Ramazan Bayramı 2026
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü