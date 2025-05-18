Kurban Bayramı haziran ayının ilk haftasında kutlanacak. İslam alemi bayramı iple çekerken tatil planı yapmak isteyenler bayram tatili günlerini araştırıyor. Vatandaşlar için tatil gün sayısı bir hayli önemli bu nedenle sıklıkla "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı" sorusu yöneltiliyor. İşte son durum...

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, milyonların merakla beklediği “Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?” sorusuna yanıt verdi. Bakan Ersoy, konuyla ilgili net bir yanıt vermedi ve "Biz her zaman isteriz ama karar sadece bize ait değil" ifadelerini kullandı.