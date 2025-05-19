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Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Son durum nedir?

Kurban Bayramı'na artık sadece sayılı günler kaldı. Tatil planı yapmak isteyenlerin gözü kulağı ise hükümette... "Bayram tatili 9 gün olsun" diyenlerin sayısı bir hayli fazla... Beklentiler artarken sıklıkla "Bayram tatili 9 gün oldu mu" sorusu geliyor. İşte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un son açıklaması...

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Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Son durum nedir? - Resim: 1

2025 Kurban Bayramı'nın ilk günü 6 Haziran... Bayrama 3 haftadan az bir süre kaldı ve tatil günleri epey araştırılıyor. Konu gündemden düşmezken en son açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Bugün gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Bayram tatili 9 gün oldu mu" sorusuna başvuruyor.

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Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Son durum nedir? - Resim: 2

Bayram tatili 9 gün oldu mu?

19 Mayıs Pazartesi itibarıyla bayram tatili 9 gün olmuş değil. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un son açıklaması şöyleydi: Biz her zaman isteriz ama karar sadece bize ait değil.

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Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Son durum nedir? - Resim: 3

2025 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle:

5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil)

6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün

8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

Kaynak: HABER MERKEZİ
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