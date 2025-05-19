2025 Kurban Bayramı'nın ilk günü 6 Haziran... Bayrama 3 haftadan az bir süre kaldı ve tatil günleri epey araştırılıyor. Konu gündemden düşmezken en son açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Bugün gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Bayram tatili 9 gün oldu mu" sorusuna başvuruyor. 1 | 3

Bayram tatili 9 gün oldu mu? 19 Mayıs Pazartesi itibarıyla bayram tatili 9 gün olmuş değil. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un son açıklaması şöyleydi: Biz her zaman isteriz ama karar sadece bize ait değil. 2 | 3