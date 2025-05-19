Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Son durum nedir?
Kurban Bayramı'na artık sadece sayılı günler kaldı. Tatil planı yapmak isteyenlerin gözü kulağı ise hükümette... "Bayram tatili 9 gün olsun" diyenlerin sayısı bir hayli fazla... Beklentiler artarken sıklıkla "Bayram tatili 9 gün oldu mu" sorusu geliyor. İşte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un son açıklaması...
2025 Kurban Bayramı'nın ilk günü 6 Haziran... Bayrama 3 haftadan az bir süre kaldı ve tatil günleri epey araştırılıyor. Konu gündemden düşmezken en son açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Bugün gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Bayram tatili 9 gün oldu mu" sorusuna başvuruyor.
Bayram tatili 9 gün oldu mu?
19 Mayıs Pazartesi itibarıyla bayram tatili 9 gün olmuş değil. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un son açıklaması şöyleydi: Biz her zaman isteriz ama karar sadece bize ait değil.
2025 Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle:
5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil)
6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün