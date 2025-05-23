Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, birleşti mi?
"Bayram tatili" konusu gündemden düşmüyor. Kamuoyunda büyük bir beklenti var, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması yönünde... Vatandaşlar bayram için son düzlüğe girilirken olumlu ya da olumsuz bir açıklama bekliyor. Sıklıkla yönetilen soru "Bayram tatili 9 gün oldu mu" şeklinde...
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Son günlerin en çok konuşulan konusu bu... Uzak şehirdeki ailesini, akrabasını, dostunu ziyaret edecekler ya da deniz tatili yapacaklar net bir plan yapabilmek için tatilin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor ve hükümetten bir açıklama bekliyor. İşte bugünkü son durum...
Bayram tatili uzatılacak mı?
23 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı tatil süreleri ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusunda yakın zamanda olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen gün yaptığı açıklamada "Biz her zaman isteriz ama karar sadece bize ait değil" demişti.
Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle:
5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil)
6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün