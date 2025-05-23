Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Son günlerin en çok konuşulan konusu bu... Uzak şehirdeki ailesini, akrabasını, dostunu ziyaret edecekler ya da deniz tatili yapacaklar net bir plan yapabilmek için tatilin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor ve hükümetten bir açıklama bekliyor. İşte bugünkü son durum...

Bayram tatili uzatılacak mı?

23 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı tatil süreleri ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusunda yakın zamanda olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen gün yaptığı açıklamada "Biz her zaman isteriz ama karar sadece bize ait değil" demişti.