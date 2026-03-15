Bayram tatili 9 gün oldu mu, tatil uzatıldı mı? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Ramazan Bayramı yaklaşırken 2026 bayram tatilinin kaç gün olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Takvime göre Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek. Arefe günü ise 19 Mart Perşembe'ye denk geliyor. Geçmiş yıllarda idari izin kararıyla 9 güne kadar uzatılan bayram tatili için bu yıl da benzer bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte detaylar...
Ramazan Bayramı yaklaşırken bayram tatilinin süresine ilişkin beklentiler yeniden gündeme geldi.
Tatilin uzatılıp uzatılmayacağını merak eden vatandaşlar, "Bayram tatili 9 gün olacak mı" sorusunu aratıyor.
Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi ve eğitim takvimindeki ara tatil ile yakın tarihlere gelmesi, tatilin uzatılabileceğine yönelik beklentileri artırdı.
Bayram 20 Mart'ta başlıyor
Takvime göre Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.
Bayramın arefesi ise 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor.
Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı tatili, idari izin uygulamasıyla birlikte kamuda 9 güne kadar uzatılmıştı.
Bu nedenle benzer bir kararın bu yıl da alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.
Mevcut takvime göre Ramazan Bayramı tatili, arefe günü öğleden sonra başlayarak 22 Mart Pazar günü sona eriyor.
Bu durumda pazartesi, salı ve çarşamba günleri ile arefe gününün yarım günü izin alınması halinde toplamda 9 günlük bir tatil planı yapılabiliyor.
Ancak bayramın perşembe günü başlayan arefe ile hafta sonuna yakın bir takvime denk gelmesi nedeniyle resmi olarak 9 günlük tatil ilan edilmesi ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor.
Henüz resmi açıklama yapılmadı
13 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla Ramazan Bayramı tatilinin süresine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.
Konuya ilişkin kararın önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
2026 Ramazan Bayramı takvimi
19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. günü
21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. günü
22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. günü