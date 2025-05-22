Bayram tatili birleşti mi, uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili için yeni açıklama geldi mi?
Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı hala merak konusu... Hükümetten yeni bir açıklama gelmezken özellikle şehir dışı tatil planı yapanlar "Bayram tatili birleşti mi, uzatıldı mı" sorusunu yöneltmeye devam ediyor. İşte son durum...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İslam alemi bayrama hazırlanırken 4 buçuk günlük tatili fırsat bilenler ya memleket ziyareti yapacak ya da sahil kenarlarına kendilerini atacaklar. Bayram tatilinin uzatılması ise tatilcilere büyük bir fırsat sunacak. Ona göre plan yapmak isteyenler şimdi "Bayram tatili birleşti mi, uzatıldı mı" diye soruyor.
Bayram tatili 9 gün oldu mu?
22 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı tatil süreleri ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusunda yakın zamanda olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen gün yaptığı açıklamada "Biz her zaman isteriz ama karar sadece bize ait değil" demişti.
Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle:
5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil)
6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün