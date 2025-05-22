Bayram tatili birleşti mi, uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili için yeni açıklama geldi mi?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İslam alemi bayrama hazırlanırken 4 buçuk günlük tatili fırsat bilenler ya memleket ziyareti yapacak ya da sahil kenarlarına kendilerini atacaklar. Bayram tatilinin uzatılması ise tatilcilere büyük bir fırsat sunacak. Ona göre plan yapmak isteyenler şimdi "Bayram tatili birleşti mi, uzatıldı mı" diye soruyor.

Bayram tatili 9 gün oldu mu?

22 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı tatil süreleri ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusunda yakın zamanda olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen gün yaptığı açıklamada "Biz her zaman isteriz ama karar sadece bize ait değil" demişti.