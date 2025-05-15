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Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu, son durum nedir?

Kurban Bayramı yaklaşırken tatil planı yapacak olan vatandaşlar bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını sorguluyor. Bayrama sayılı haftalar kala en çok yöneltilen soru "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı" şeklinde...

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Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu, son durum nedir? - Resim: 1

Haziran ayında kutlanacak Kurban Bayramı için bekleyiş devam ediyor. İslam alemi kurbana hazırlanırken tatil günleri araştırılıyor. Seyahate çıkacak olanlar, 9 günlük tatil beklentisi içerisinde... Yoğun şekilde "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı" sorusu geliyor. İşte detaylar...

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Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu, son durum nedir? - Resim: 2

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı'nda 4 gün resmi tatil oluyor. Bayram arefesi perşembe gününe denk geldiği için 9 gün tatil beklenmiyor. Fakat hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

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Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu, son durum nedir? - Resim: 3

2025 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle:

5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil)

6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün

8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

Kaynak: HABER MERKEZİ
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