Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu, son durum nedir?
Kurban Bayramı yaklaşırken tatil planı yapacak olan vatandaşlar bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını sorguluyor. Bayrama sayılı haftalar kala en çok yöneltilen soru "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı" şeklinde...
Haziran ayında kutlanacak Kurban Bayramı için bekleyiş devam ediyor. İslam alemi kurbana hazırlanırken tatil günleri araştırılıyor. Seyahate çıkacak olanlar, 9 günlük tatil beklentisi içerisinde... Yoğun şekilde "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı" sorusu geliyor. İşte detaylar...
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı'nda 4 gün resmi tatil oluyor. Bayram arefesi perşembe gününe denk geldiği için 9 gün tatil beklenmiyor. Fakat hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor.
2025 Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle:
5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil)
6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün