Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu, son durum nedir?

Haziran ayında kutlanacak Kurban Bayramı için bekleyiş devam ediyor. İslam alemi kurbana hazırlanırken tatil günleri araştırılıyor. Seyahate çıkacak olanlar, 9 günlük tatil beklentisi içerisinde... Yoğun şekilde "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı" sorusu geliyor. İşte detaylar... 1 | 3

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı'nda 4 gün resmi tatil oluyor. Bayram arefesi perşembe gününe denk geldiği için 9 gün tatil beklenmiyor. Fakat hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor. 2 | 3