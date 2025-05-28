Bayram tatili | Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, birleşti mi? Bayramda kaç gün tatil?
Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu hala merak ediliyor. Vatandaşlar son haftaya doğru girilirken konu hakkında bilgi almak istiyor. Bu nedenle de sıkça başvurulan soru "Kurban Bayramı tatili birleşti mi" şeklinde... İşte son durum...
Kurban Bayramı tatil süreleri bayram sayılı günler kala yoğun şekilde aratılıyor. Tatil planı yapanların beklentisi gittikçe artarken yeni bir gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. İşte "Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı" sorusunun cevabı...
Kurban Bayramı tatili birleşti mi?
Kurban Bayramı tatili hakkında son açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. Başkan Altun, tatil süresinin 4 buçuk gün olduğunu duyurdu. Bu nedenle son haftaya girilirken bayram tatilinin uzatılması beklenmiyor.
Kurban Bayramı tatil süreleri hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sosyal medya üzerinden açıklama geldi. Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." dedi.