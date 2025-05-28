Bayram tatili | Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, birleşti mi? Bayramda kaç gün tatil?

Kurban Bayramı tatil süreleri bayram sayılı günler kala yoğun şekilde aratılıyor. Tatil planı yapanların beklentisi gittikçe artarken yeni bir gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. İşte "Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı" sorusunun cevabı... 1 | 3

Kurban Bayramı tatili birleşti mi? Kurban Bayramı tatili hakkında son açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. Başkan Altun, tatil süresinin 4 buçuk gün olduğunu duyurdu. Bu nedenle son haftaya girilirken bayram tatilinin uzatılması beklenmiyor. 2 | 3