Kurban Bayramı'nda seyahat planı yapanların gündeminde bayram tatili süreleri var. Son haftaya girilirken konu epey araştırılıyor. Vatandaşlar bayram sürelerinin uzatılmasını isterken sıklıkla "Bayram tatili uzatılacak mı" sorusuna başvuruluyor. İşte en son durum...

Kurban Bayramı tatil süreleri hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sosyal medya üzerinden açıklama geldi. Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." dedi.