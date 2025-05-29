Bayram tatili süresi: 2025 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bayram tatili uzatılacak mı?
Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı hala merak konusu... Bayram bir hafta kala konu gündemden düşmüyor. Beklentilerin gittikçe arttığı bu dönemde "Bayram tatili uzatılacak mı" sorusu peş peşe geliyor. Konu hakkında en son açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaparken yeni bir gelişme var mı?
Kurban Bayramı'nda seyahat planı yapanların gündeminde bayram tatili süreleri var. Son haftaya girilirken konu epey araştırılıyor. Vatandaşlar bayram sürelerinin uzatılmasını isterken sıklıkla "Bayram tatili uzatılacak mı" sorusuna başvuruluyor. İşte en son durum...
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve hükümetten 29 Mayıs Perşembe günü itibarıyla bayram süresi hakkında açıklama gelmedi. Bayram tatili süresinin uzatılmayacağı öngörülüyor.
Kurban Bayramı tatil süreleri hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sosyal medya üzerinden açıklama geldi. Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." dedi.