Bayram tatili uzatılacak mı, 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatili birleşecek mi?

Kurban Bayramı, 6 Haziran'da kutlanmaya başlanacak. Normal şartlar altında bayram 4 buçuk gün resmi tatil fakat beklentiler 9 gün olması yönünde... Bu nedenle aramalar devam ederken "Bayram tatili uzatılacak mı, 9 gün olacak mı" sorusu sıkça geliyor.

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tatil süreleri hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sosyal medya üzerinden açıklama geldi. Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise henüz konu hakkında bir açıklama yapmış değil. Bugün AK Parti MKYK toplantısı öncesi Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in beklentilere son noktayı koyması bekleniyor.