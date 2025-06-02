Bayram tatili uzatılacak mı, birleşecek mi? Kabine sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da...
Bayram tatili uzatılacak mı? Türkiye bu soruya yanıt arıyor. Bugün Kabine Toplantısı olması vesilesiyle konu yeniden gündeme gelmiş durumda... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatil süreleri hakkında açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.
Bayram tatil süreleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hala gündemde.. Özellikle bugün Kabine Toplantısı'nın yapılacak olması nedeniyle beklentiler artmış durumda... Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Şimdi yoğun şekilde "Bayram tatili uzatılacak mı, birleşecek mi" sorusu geliyor.
Bayram tatili uzatılacak mı?
Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda konunun ele alıp alınmayacağı netlik kazanmış değil. Bayrama sadece 4 gün kaldı ve bu kısa zaman dilimi nedeniyle tatilin uzatılmayacağı öngörülüyor. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.
Konu hakkında en son açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapmıştı ve Başkan Altun tatil sürelerinin 4 buçuk gün olduğunu belirtmişti.