BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI? Kurban Bayramı tatil süresi birleşti mi, 9 gün oldu mu?
Bayram tatili süresi için en son İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Altın Kurban Bayramı tatil süresinin 4 buçuk gün olduğunu duyurmuştu. Vatandaşlar bu açıklama sonrası yeni bir gelişme olup olmadığını merak ederek "Bayram tatili süresi uzatıldı mı" sorusunu yeniden yöneltiyor. İşte son durum...
"Bayram tatili 9 gün olacak mı" gündemine İletişim Başkanı Fahrettin Altun son noktayı koymuştu. Başkan Altun Kurban Bayramı tatil sürelerinin 4 buçuk gün olacağını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Bu gelişme sonrası aramalara hız kesmişti fakat bayrama sayılı günler kala konu hakkında yeni gelişme olup olmadığı araştırılıyor. İşte konu hakkındaki son durum...
Bayram tatili uzatıldı mı?
27 Mayıs Salı günü itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz konu hakkında bir açıklama yapmış değil. Bayram tatili süresinin uzatılmayacağı öngörülüyor.
Kurban Bayramı tatil süreleri hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sosyal medya üzerinden açıklama geldi. Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." dedi.