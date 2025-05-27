BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI? Kurban Bayramı tatil süresi birleşti mi, 9 gün oldu mu?

"Bayram tatili 9 gün olacak mı" gündemine İletişim Başkanı Fahrettin Altun son noktayı koymuştu. Başkan Altun Kurban Bayramı tatil sürelerinin 4 buçuk gün olacağını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Bu gelişme sonrası aramalara hız kesmişti fakat bayrama sayılı günler kala konu hakkında yeni gelişme olup olmadığı araştırılıyor. İşte konu hakkındaki son durum... 1 | 3

Bayram tatili uzatıldı mı? 27 Mayıs Salı günü itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz konu hakkında bir açıklama yapmış değil. Bayram tatili süresinin uzatılmayacağı öngörülüyor. 2 | 3