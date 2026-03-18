Hız aşımında yeni sınırlar

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte hız ihlallerine ilişkin yeni uygulamalar devreye alındı. Buna göre sürücüler, şehir içinde hız limitini en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km aşabilecek. Bu sınırların üzerindeki ihlallerde cezai işlem uygulanacak.

Örneğin hız sınırı 90 km olan bir yolda 100 km, 110 km olan yolda 120 km, 130 km olan yolda 140 km ve 140 km olan yolda 150 km hızdan itibaren ceza kesilmeye başlanacak.