Bayram yolculuğu öncesi dikkat! Cezalar arttı: Sabit radarlar nerede?
Ramazan Bayramı öncesi yollara çıkmaya hazırlanan milyonlarca sürücü için trafik kuralları yeniden gündemde. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle birlikte hız sınırı ihlallerine yönelik cezalar artırılırken, yeni tolerans limitleri de yürürlüğe girdi. Trafikte yoğunluğun artmasıyla birlikte sabit radar ve denetim noktalarının konumu da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, hangi illerde nerelerde radar var? İşte il il sabit radar noktaları...
Ramazan Bayramı tatili öncesinde tatil planı yapanlar ve sevdiklerini ziyaret etmek isteyen milyonlarca kişi yollara çıkmaya hazırlanıyor.
Trafikte beklenen yoğunlukla birlikte, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonrası artan cezalar ve hız ihlallerine yönelik yeni uygulamalar da sürücülerin gündemine girdi.
Bu kapsamda, sabit radar ve denetim noktalarının konumu da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.
Hız aşımında yeni sınırlar
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte hız ihlallerine ilişkin yeni uygulamalar devreye alındı. Buna göre sürücüler, şehir içinde hız limitini en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km aşabilecek. Bu sınırların üzerindeki ihlallerde cezai işlem uygulanacak.
Örneğin hız sınırı 90 km olan bir yolda 100 km, 110 km olan yolda 120 km, 130 km olan yolda 140 km ve 140 km olan yolda 150 km hızdan itibaren ceza kesilmeye başlanacak.
Şehir içinde cezalar kademeli artıyor
Yerleşim yerlerinde genel hız sınırı 50 km olarak uygulanırken, yeni düzenlemeye göre 56 km/saatten itibaren cezalar devreye giriyor.
İhlal oranına göre ceza tutarları da kademeli şekilde artıyor:
6-10 km aşım: 2.000 TL
11-15 km aşım: 4.000 TL
16-20 km aşım: 6.000 TL
21-25 km aşım: 8.000 TL
26-35 km aşım: 12.000 TL
36-45 km aşım: 15.000 TL
46-55 km aşım: 20.000 TL
56-65 km aşım: 25.000 TL
66 km ve üzeri: 30.000 TL
Şehirler arası yollarda hız sınırları
Şehirler arası yollarda hız limitleri de yol türüne göre değişiklik gösteriyor:
Çift yönlü yollar: 90 km
Bölünmüş yollar: 110 km
Devlet otoyolları: 130 km
Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km
Bu yollarda hız ihlali cezaları ise şöyle olacak:
11-15 km aşım: 2.000 TL
16-20 km aşım: 4.000 TL
21-25 km aşım: 6.000 TL
26-30 km aşım: 8.000 TL
31-40 km aşım: 12.000 TL
41-50 km aşım: 15.000 TL
51-60 km aşım: 20.000 TL
61-70 km aşım: 25.000 TL
71 km ve üzeri aşım: 30.000 TL
Radar noktaları nerede?
Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin konumları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alıyor. Ancak gezici radar araçlarının yerleri önceden paylaşılmıyor.
Gezici radarlar genellikle yol kenarında bekleyen ekip araçlarıyla denetim yaparken, sürücüler radara yaklaşmadan önce yol kenarına yerleştirilen "Radar Hız Kontrolü" tabelalarıyla uyarılıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bu radarlar hangi noktalarda bulunuyor?
İşte il il sabit radar noktalarının harita görselleri...
Adıyaman
Afyonkarahisar - Denizli Yolu
Afyonkarahisar - Uşak Yolu
Afyonkarahisar Yolu
Afyonkarahisar
Kızılören - Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Amasya
Amasya
Ankara - Kırıkkale
Bilecik Başköy
Bilecik
Bolu
Bolu
Bolu
Bozüyük
Bucak - Burdur Yolu
Çanakkale
Çankırı
Çankırı
Denizli
Elazığ
Erbaa
Erzurum
Erzurum
Edirne
Çanakkale
Gaziantep
Sivas
Kastamonu
İstanbul
Kayseri
Karaman
Keçiborlu
Kepez
Kocaeli
Konya
Kurşunlu
Kütahya
Lapseki
Mardin
Merzifon
Niğde
Osmancık
Osmaniye
Erzurum
İzmir
Sivas
Tosya
Tekirdağ - Çorlu Yolu
Tortum
Tirebolu
Uşak
Yozgat
Yozgat