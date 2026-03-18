Bayram yolculuğu öncesi dikkat! Cezalar arttı: Sabit radarlar nerede?

Ramazan Bayramı öncesi yollara çıkmaya hazırlanan milyonlarca sürücü için trafik kuralları yeniden gündemde. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle birlikte hız sınırı ihlallerine yönelik cezalar artırılırken, yeni tolerans limitleri de yürürlüğe girdi. Trafikte yoğunluğun artmasıyla birlikte sabit radar ve denetim noktalarının konumu da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, hangi illerde nerelerde radar var? İşte il il sabit radar noktaları...

Ramazan Bayramı tatili öncesinde tatil planı yapanlar ve sevdiklerini ziyaret etmek isteyen milyonlarca kişi yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Trafikte beklenen yoğunlukla birlikte, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonrası artan cezalar ve hız ihlallerine yönelik yeni uygulamalar da sürücülerin gündemine girdi.

Bu kapsamda, sabit radar ve denetim noktalarının konumu da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Hız aşımında yeni sınırlar

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte hız ihlallerine ilişkin yeni uygulamalar devreye alındı. Buna göre sürücüler, şehir içinde hız limitini en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km aşabilecek. Bu sınırların üzerindeki ihlallerde cezai işlem uygulanacak.

Örneğin hız sınırı 90 km olan bir yolda 100 km, 110 km olan yolda 120 km, 130 km olan yolda 140 km ve 140 km olan yolda 150 km hızdan itibaren ceza kesilmeye başlanacak.

Şehir içinde cezalar kademeli artıyor

Yerleşim yerlerinde genel hız sınırı 50 km olarak uygulanırken, yeni düzenlemeye göre 56 km/saatten itibaren cezalar devreye giriyor.

İhlal oranına göre ceza tutarları da kademeli şekilde artıyor:

6-10 km aşım: 2.000 TL

11-15 km aşım: 4.000 TL

16-20 km aşım: 6.000 TL

21-25 km aşım: 8.000 TL

26-35 km aşım: 12.000 TL

36-45 km aşım: 15.000 TL

46-55 km aşım: 20.000 TL

56-65 km aşım: 25.000 TL

66 km ve üzeri: 30.000 TL

Şehirler arası yollarda hız sınırları

Şehirler arası yollarda hız limitleri de yol türüne göre değişiklik gösteriyor:

Çift yönlü yollar: 90 km

Bölünmüş yollar: 110 km

Devlet otoyolları: 130 km

Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km

Bu yollarda hız ihlali cezaları ise şöyle olacak:

11-15 km aşım: 2.000 TL

16-20 km aşım: 4.000 TL

21-25 km aşım: 6.000 TL

26-30 km aşım: 8.000 TL

31-40 km aşım: 12.000 TL

41-50 km aşım: 15.000 TL

51-60 km aşım: 20.000 TL

61-70 km aşım: 25.000 TL

71 km ve üzeri aşım: 30.000 TL

Radar noktaları nerede?

Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin konumları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alıyor. Ancak gezici radar araçlarının yerleri önceden paylaşılmıyor.

Gezici radarlar genellikle yol kenarında bekleyen ekip araçlarıyla denetim yaparken, sürücüler radara yaklaşmadan önce yol kenarına yerleştirilen "Radar Hız Kontrolü" tabelalarıyla uyarılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bu radarlar hangi noktalarda bulunuyor?

İşte il il sabit radar noktalarının harita görselleri...

Adıyaman

Afyonkarahisar - Denizli Yolu

Afyonkarahisar - Uşak Yolu

Afyonkarahisar Yolu

Afyonkarahisar

Kızılören - Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Amasya

Amasya

Ankara - Kırıkkale

Bilecik Başköy

Bilecik

Bolu

Bolu

Bolu

Bozüyük

Bucak - Burdur Yolu

Çanakkale

Çankırı

Çankırı

Denizli

Elazığ

Erbaa

Erzurum

Erzurum

Edirne

Çanakkale

Gaziantep

Sivas

Kastamonu

İstanbul

Kayseri

Karaman

Keçiborlu

Kepez

Kocaeli

Konya

Kurşunlu

Kütahya

Lapseki

Mardin

Merzifon

Niğde

Osmancık

Osmaniye

Erzurum

İzmir

Sivas

Tosya

Tekirdağ - Çorlu Yolu

Tortum

Tirebolu

Uşak

Yozgat

Yozgat

