Bayramda cezaevlerinde açık görüş yapılacak mı? Kimler açık görüş hakkından yararlanacak? Açık görüş tarihleri nedir?

Kurban Bayramı'nda açık görüş olup olmayacağı merak ediliyordu ki beklenen açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tun. sosyal medya hesabından duyuru paylaştı. Bu gelişme sonrası bir kez daha "Bayramda cezaevlerinde açık görüş yapılacak mı" sorusu gelmeye başladı.

Yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi en az yarım saat, en fazla bir buçuk saat olacak. Çocuklar için ise görüşler bir saatten az ve üç saatten fazla olmayacak şekilde düzenlenecek. Görüşler, 09.00–17.00 saatleri arasında yapılacak.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmeye göre, açık görüşler 9-15 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların, ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmeleri Kurban Bayramı'nda açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlıyoruz. Kararın hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kurban Bayramı dolayısıyla cezaevlerinde hükümlü ve tutuklulara açık görüş imkanı tanındığını duyurdu.

Kimler açık görüş hakkından yararlanacak?

Her hükümlü ve tutuklu için grup programı hazırlanarak görüş gün ve saatleri ailelerine bildirilecek. Programlar ayrıca koğuşlara ve ziyaret alanlarına da asılacak.

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma veya hücre cezası almış ve bu cezası infaz edilmiş olan kişiler, açık görüş hakkından yararlanamayacak.