Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayram günü köprüler, otoyol bedava mı?

Kurban Bayramı için artık son viraja girildi. Bayramda milyonlar yollara dökülecek. 4 buçuk günlük tatili değerlendirmek isteyenler sevdiklerini ziyaret edecek ya da deniz kenarlarına akın edecek. Şimdi sıklıkla "Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi" sorusu geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, Kurban Bayramı süresince vatandaşlar hem karayolu hem de raylı ulaşımda ücretsiz hizmetlerden faydalanabilecek.

6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00.00’dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24.00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Aynı tarihlerde, bayram boyunca toplu taşıma da ücretsiz sunulacak.

Bu kapsamda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı gibi belirli raylı sistem hatları da ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca büyükşehir belediyeleri ile onlara bağlı kurum ve işletmelerin sağladığı şehir içi ulaşım araçlarından da herhangi bir ücret alınmayacak.