Bayramda vizesiz gezilebilecek belirlendi Henüz bayram planını yapmamış olanlar için Enuygun vizesiz yurt dışı rotalarını paylaştı. İşte kültür ve doğa tatili severler için bu bayramda gidilecek vizesiz yurt dışı rotaları.

Henüz bayram planını yapmamış olanlar için Enuygun vizesiz yurt dışı rotalarını paylaştı. İşte kültür ve doğa tatili severler için bu bayramda gidilecek vizesiz yurt dışı rotaları. 1 | 5

Tiflis, Gürcistan Kültürü, tarihi dokusu ve nefes kesen manzaralarıyla ünlü Tiflis, Kurban Bayramı tatili için ideal bir seçenek. Gürcistan’a Türkiye’den vize gerekmiyor ve uçak biletleri genellikle uygun fiyatlı oluyor. Şehirdeki tarihi kiliseleri, sarayları ve müzeleri keşfederken aynı zamanda yerel lezzetleri tatmak da mümkün. Kurban Bayramı tatili için Tiflis’e gidecekseniz Özgürlük Meydanı’nı, Sameba Katedrali’ni ve Barış Köprüsü’nü görmeden dönmemelisiniz. Hinkali ve haçapuri ise seyahatiniz esnasında mutlaka tatmanız gerekenler. 2 | 5

Priştine, Kosova Kosova’nın başkenti Priştine, Türkiye’den vizesiz gidilebilen destinasyonlardan bir diğeri. Avrupa’nın en yeni başkentlerinden biri olan Priştine, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bir destinasyon. Şehirdeki tarihi yerleri, müzeleri ve lezzetli Kosova mutfağını deneyimlemek Kurban Bayramı tatilinizi keyifli kılacak. Priştine’de mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında Kosova Ulusal Müzesi, Skanderberg Heykeli ve Fatih Cami geliyor. Priştine uçak bileti alarak keyifli bir Kurban Bayramı tatiline doğru yola çıkabilirsiniz. 3 | 5