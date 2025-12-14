Google Haberler

BBC Travel, 2026'da görülmesi gereken destinasyonları açıkladı! İşte 10 özel rota...

BBC Travel, seyahat tutkunları için 2026'ya damga vurması beklenen destinasyonları bir araya getirdi. Liste, yalnızca doğal güzellikleriyle öne çıkan rotaları değil, aynı zamanda sürdürülebilir turizm yaklaşımıyla dikkat çeken yerleri de kapsıyor. BBC'nin deneyimli gazetecileri ve seyahat yazarlarının katkılarıyla hazırlanan seçkide; Yeni keşfedilen bölgeler, alternatif rotalar ve kalabalıktan uzak doğa alanları yer alıyor. İşte, BBC Travel'ın 2026'da görülmeye değer 10 özel destinasyonu...

Damla Kaya
BBC Travel, 2026'da görülmesi gereken destinasyonları açıkladı! İşte 10 özel rota... - Resim: 1

1. Abu Dhabi

1 10
BBC Travel, 2026'da görülmesi gereken destinasyonları açıkladı! İşte 10 özel rota... - Resim: 2

2. Cezayir

2 10
BBC Travel, 2026'da görülmesi gereken destinasyonları açıkladı! İşte 10 özel rota... - Resim: 3

3. Colchagua Vadisi, Şili

3 10
BBC Travel, 2026'da görülmesi gereken destinasyonları açıkladı! İşte 10 özel rota... - Resim: 4

4. Cook Adaları

4 10
BBC Travel, 2026'da görülmesi gereken destinasyonları açıkladı! İşte 10 özel rota... - Resim: 5

5. Kosta Rika

5 10
BBC Travel, 2026'da görülmesi gereken destinasyonları açıkladı! İşte 10 özel rota... - Resim: 6

6. Hebridler, İskoçya

6 10
BBC Travel, 2026'da görülmesi gereken destinasyonları açıkladı! İşte 10 özel rota... - Resim: 7

7. Ishikawa, Japonya

7 10
BBC Travel, 2026'da görülmesi gereken destinasyonları açıkladı! İşte 10 özel rota... - Resim: 8

8. Komodo Adaları, Endonezya

8 10
BBC Travel, 2026'da görülmesi gereken destinasyonları açıkladı! İşte 10 özel rota... - Resim: 9

9. Loreto, Baja California Sur, Meksika

9 10
BBC Travel, 2026'da görülmesi gereken destinasyonları açıkladı! İşte 10 özel rota... - Resim: 10

10. Karadağ

10 10