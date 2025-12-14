BBC Travel, 2026'da görülmesi gereken destinasyonları açıkladı! İşte 10 özel rota...
BBC Travel, seyahat tutkunları için 2026'ya damga vurması beklenen destinasyonları bir araya getirdi. Liste, yalnızca doğal güzellikleriyle öne çıkan rotaları değil, aynı zamanda sürdürülebilir turizm yaklaşımıyla dikkat çeken yerleri de kapsıyor. BBC'nin deneyimli gazetecileri ve seyahat yazarlarının katkılarıyla hazırlanan seçkide; Yeni keşfedilen bölgeler, alternatif rotalar ve kalabalıktan uzak doğa alanları yer alıyor. İşte, BBC Travel'ın 2026'da görülmeye değer 10 özel destinasyonu...
1. Abu Dhabi
2. Cezayir
3. Colchagua Vadisi, Şili
4. Cook Adaları
5. Kosta Rika
6. Hebridler, İskoçya
7. Ishikawa, Japonya
8. Komodo Adaları, Endonezya
9. Loreto, Baja California Sur, Meksika
10. Karadağ
