BBC'nin 100 Kadın listesi açıklandı, bir Türk listede
BBC'nin 2020 yılı için belirlediği ilham verici ve etkili 100 kadın listesi açıklandı.
Bu yılın listesinde, değişime öncülük eden ve yaptıklarıyla fark yaratan kadınlara dikkat çekildi.
1 | 102
Listede, Finlandiya'da kadınlardan oluşan koalisyon hükümetinin Başbakanı Sanna Marin, Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı araştırma ekibinin başında yer alan Sarah Gilbert, iklim aktivisti ve oyuncu Jane Fonda, yeni Avatar ve Marvel filmelerinin yıldızı Michelle Yeoh gibi isimler yer alıyor.
2 | 102
Türkiye'den ise Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav bulunuyor.
İşte listede yer alan kadınlar...
3 | 102
Loza Abera Geinore (Etiyopya)
4 | 102