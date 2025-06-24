Bedelli askerlik ücreti arttı mı, ne zaman artacak? Bedelli askerlik ücretleri ne kadar?

Bedelli askerlik ücretleri belirli dönemlerde memur aylık katsayısına göre artıyor. Temmuz ayı öncesi Milli Savunma Bakanlığı yeni bir duyuru yaptı. Bakanlık ücretlerin 1 Temmuz'da güncelleneceğini belirtti. Şimdi sıkça "Bedelli askerlik ücreti ne kadar", Bedelli askerlik ücreti ne zaman artacak" sorusu geliyor. 1 | 3

Bedelli askerlik ücreti ne zaman artacak? Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretleri konusunda "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir." açıklamasını yaptı 2 | 3