Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik kaç lira?

Bedelli askerlik yapacaklar yeni ücretleri bekliyordu. Bugün TUİK haziran ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Bu verilerle birlikte yeni bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Şimdi sıkça yöneltilen soru "Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu" şeklinde...

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