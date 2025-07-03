Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik kaç lira?
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bedelli askerlik ücretleri hesaplandı. Şimdi binlerce kişi "Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu" diye soruyor.
Bedelli askerlik yapacaklar yeni ücretleri bekliyordu. Bugün TUİK haziran ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Bu verilerle birlikte yeni bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Şimdi sıkça yöneltilen soru "Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu" şeklinde...
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
2024'ün ikinci yarısında bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak 243.135 TL'den 280.875 TL'ye yükseldi.
Bu artış, yüzde 15,57'lik memur maaş zammı doğrultusunda güncellenmiştir. Temmuz-Aralık 2024 dönemi boyunca geçerli olacaktır.