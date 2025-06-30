Bedelli askerlik ücreti: Temmuzda bedelli askerlik ne kadar olacak?

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Temmuz ayından itibaren ücret artışı gerçekleşecek. Bugün başvuru yapamayanların sıklıkla başvurduğu soru ise "Bedelli askerlik ne kadar olacak" şeklinde...

Bedelli askerlik ne kadar olacak?

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz 2025 itibarıyla memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak zamlanacak. Şu an 243.013 TL olan bedelin, 3 Temmuz'da açıklanacak yeni katsayıyla birlikte yaklaşık 280 bin TL'ye çıkması bekleniyor.