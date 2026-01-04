31 Aralık'a kadar bedelli askerlik yapacak olan adaylar başvurularını yaptılar. Ocak ayı geldi ve sınıflandırma sonuçlarına olan ilgi iyice arttı. Milli Savunma Bakanlığı net tarihleri hakkında bilgi almak adına "Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu ısrarla yöneltiliyor.