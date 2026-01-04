Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerliğe başvuru yapanlar askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. İlk grup şubat ayında birliklerine teslim olacak. Ocak ayının gelişi ile birlikte aramalar hızlandı. Sıkça gelen soru "Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" oluyor.
31 Aralık'a kadar bedelli askerlik yapacak olan adaylar başvurularını yaptılar. Ocak ayı geldi ve sınıflandırma sonuçlarına olan ilgi iyice arttı. Milli Savunma Bakanlığı net tarihleri hakkında bilgi almak adına "Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu ısrarla yöneltiliyor.
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı 19 Kasım'da yaptığı duyuru ile bedelli askerlik yerlerinin 29 Ocak 2026 Perşembe günü açıklanacağını belirtti.
Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilecek.
Yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin birinci grubu 05 Şubat 2026 tarihinde sevk edilecek. Erlerin ikinci grubu için sevk tarihi 05 Mart 2026 olarak belirlenirken, üçüncü grup erler ise 02 Nisan 2026’da birliklerine katılacak.