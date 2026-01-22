BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! Sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı
Milli Savunma Bakanlığı saat 09.00'da bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını ilan etti. Yüz binlerce kişinin askerlik yapacağı yer belli oldu. On binlerce kişi şubat ayından başlayarak her ay birliklerine teslim olacak.
Ocak ayından itibaren bedelli askerliğe başvuru yapan adaylar MSB'den gelecek duyuruyu bekliyordu. Tarihler 22 Ocak'ı gösterdiğinde MSB müjdeli haberi paylaştı. Bugün saat 09.00'da yapılan açıklama ile "Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir" denildi.
Şimdi adaylar sonuç linkine ulaşmaya çalışıyor.
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlenirken sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Talep edilmesi halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından yapabilir.