Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik son başvuru ne zaman, ücret ne kadar?
Yıl sonu yaklaşıyor ve bedelli askerlik yapacak vatandaşlar aramalarını sıklaştırdı. Yeni zamlar öncesi sorgulamalar hızlandı. Başvuru yapanlar askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı öğrenmek isterken henüz işlem yapmayanlar ise "Bedelli askerlik son başvuru ne zaman, ücret ne kadar" sorularını yöneltiyor.
Her yıl yüz binlerce kişi bedelli askerlik fırsatından yararlanarak vatani görevini yerine getiriyor. Bu yıl da yüz binler başvuru yaparken 2025 yılı sonuna doğru ilerlerken henüz işlem yapmayanlar ayrıntılara ulaşmak istiyor. Son başvuru tarihi merak edilirken "Bedelli askerlik ücreti ne kadar" sorusu ağır basıyor. Öte yandan başvurularını daha önce tamamlayanlar ise "Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada bedelli askerlik yerlerinin 2026 ocak ayında ilan edileceğini duyurmuştu. Sonuçlar yine e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Bedelli askerlik son başvuru ne zaman?
Bedelli askerlik yapma planı içinde olan vatandaşlar 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurularını yapabilecek.
Yükümlülerin yılın son iş günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırıp bedelli askerlik başvurusu ve ödemelerini tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihten önce başvuru yapacakların yoklamalarını yaptırarak “Askerliğe Elverişlidir” raporu almaları önemli.
Ayrıca fiilen askerlik hizmetine başlamış olanlar ile müracaat tarihinde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya durumunda bulunanlar; başvurup sonra vazgeçenler ya da başvurudan sonraki iki ay içinde ödeme yapmayanlar bedelli askerlik hakkından yararlanamıyor.
Bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 280.850,64 TL.