Belarus-Rusya ortak tatbikatında Toçka balistik füzeleri kullanıldı
Belarus ve Rusya ortak tatbikatında Toçka balistik füzeleri kullanıldı. Belarus Savunma Bakanı Hrenin, tatbikat ile kimseyi tehdit etmediklerini, hiçbir devleti potansiyel düşman olarak görmediklerini söyledi.
Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında devam ederken, Ukrayna sınırına yakın bölgede Toçka balistik füzeleri kullanıldı.
Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat belirlenen poligonlarda ve yerlerde değişik faaliyetlerle gerçekleştiriliyor.
Ukrayna sınırına yakın bulunan Gomel'deki Polyesskiy bölgesinde, 465. Füze birliğine bağlı askerler Toçka taktik balistik füze sisteminden muharebe atışları yaptı.
Tatbikat kapsamında 70 kilometreden uzakta bulunan hedeflere yönelik yapılan atışları Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin de gözlemledi.