Belçika'da kamu çalışanları greve gitti
Belçika'da kamu çalışanları, ücretlerin artırılması, iş yüklerinin hafifletilmesi ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti.
Belçika'daki kamu çalışanlarını temsil eden bütün işçi sendikaları, 1 günlük grev başlattıklarını açıkladı.
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Sendikalar, son dönemde hayat pahalılığının çalışanların alım gücünü düşürdüğüne dikkati çekerek, işçi haklarına daha fazla saygı gösterilmesini, çalışma koşullarının, ücretlerin ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesini, personel eksikliğinin giderilmesini ve kamu yatımlarının artırılmasını talep etti.
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