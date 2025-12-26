Belgesi olmayan binlerce kişi 1 yıl sonra işsiz kalacak
Tehlikeli ve riskli işlerde çalışan yüz binlerce kişi, yeterlilik belgesi alamazsa bir yıl içinde işini kaybedecek. 66 mesleği kapsayan belge zorunluluğu gereği, belgesi olmayanlar 12 ay sonra bu işlerde çalıştırılamayacak. İşte mesleki yeterlilik belgesi isteyen meslekler ve detaylar...
Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin 2019/1 ve 2021/1 sayılı tebliğlerde değişiklik yapılmasına dair tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.
2019/1 sayılı tebliğde yapılan değişikliğe göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve aralarında ağır vasıta tecrübe sürücüsü, armürlü dokuma kumaş desen hazırlama elemanı, deri işlenti operatörü, iplik operatörü ve liman forklift operatörü gibi mesleklerin bulunduğu 26 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.
Mesleki Eğitim Kanunu'na göre ustalık belgesi sahipleri ile Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olanların yanı sıra 1 Ocak 2022'den önce Özel Eğitim Kurumları Kanununun ilgili maddesi kapsamında MEB tarafından belirlenen programları başarıyla tamamlayarak kurs bitirme belgesi alanlarda, diploma, ustalık veya kurs bitirme belgelerinde belirtilen bölüm, alan program ve dallarda çalıştırılmaları kaydıyla belge şartı aranmayacak.
2021/1 sayılı tebliğde yapılan değişikliğe göre ise yine tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan 40 meslek arasında şunlar bulunuyor:
Bitkisel Yağ Üretim Operatörü
Çimento Üretim Elemanı
Doğalgaz Sayaç Sökme Takma Elemanı
Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi
Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi
Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi
Elektrik Sayacı Sökme/Takma Elemanı
Elektrik Tesisatçısı
Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi
Cam Kesim Elemanı
Endüstriyel Cam Isıl İşlem Elemanı
Endüstriyel Cam İşleme Elemanı
Endüstriyel Cam Kesim Elemanı
Endüstriyel Yalıtım Camı Üretim Elemanı
Endüstriyel Taşımacı
Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı
İplik Bitim İşleri Operatörü
İplik Eğirme Operatörü
İzabeci
Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı
Kırma Eleme Tesis Operatörü
Mekanizasyon İşçisi (Maden)
Mekanize Kazı Operatörü
Mermer Doğaltaş Ocakçısı
Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı
Pres İşçisi (Maden)
Presçi
Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık Toplayıcısı
Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Atık Toplayıcısı
Sebze ve Meyve Konservesi Üretim Operatörü
Sos Üretim Operatörü
Tel Makineleri Operatörü
Terminal Çekici Operatörü
Yeraltı Hazırlık İşçisi