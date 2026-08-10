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BELİ OLDU! MEB üzerinden LGS nakil sonuçları açıklandı... Lise 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı 2026 LGS 1. nakil sonuçlarını ilan etti. MEB saat 10.00'da yaptığı duyuru ile adayların sabırsız bekleyişine son verdi.

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BELİ OLDU! MEB üzerinden LGS nakil sonuçları açıklandı... Lise 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı - Resim: 1

Yüz binlerce öğrenci LGS tercih sonuçlarını 5 Ağustos'ta öğrendi. İstediği liseye yerleşemeyen veya yerleştiği liseyi değiştirmek isteyenler nakil başvurusunda bulundu. Bugün MEB sonuçları ilan edecekti ve saat 10.00'de beklenen duyuru geldi. 

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BELİ OLDU! MEB üzerinden LGS nakil sonuçları açıklandı... Lise 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı - Resim: 2

LGS nakil sonuçları açıklandı 

MEB'den yapılan açıklamada "Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı" denildi.

MEB DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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BELİ OLDU! MEB üzerinden LGS nakil sonuçları açıklandı... Lise 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı - Resim: 3

2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta sonuçlar ilan edilecek.

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BELİ OLDU! MEB üzerinden LGS nakil sonuçları açıklandı... Lise 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı - Resim: 4

10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

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BELİ OLDU! MEB üzerinden LGS nakil sonuçları açıklandı... Lise 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı - Resim: 5

14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

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BELİ OLDU! MEB üzerinden LGS nakil sonuçları açıklandı... Lise 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı - Resim: 6

17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

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BELİ OLDU! MEB üzerinden LGS nakil sonuçları açıklandı... Lise 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı - Resim: 7

24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması

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