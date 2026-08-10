BELİ OLDU! MEB üzerinden LGS nakil sonuçları açıklandı... Lise 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı 2026 LGS 1. nakil sonuçlarını ilan etti. MEB saat 10.00'da yaptığı duyuru ile adayların sabırsız bekleyişine son verdi.
Yüz binlerce öğrenci LGS tercih sonuçlarını 5 Ağustos'ta öğrendi. İstediği liseye yerleşemeyen veya yerleştiği liseyi değiştirmek isteyenler nakil başvurusunda bulundu. Bugün MEB sonuçları ilan edecekti ve saat 10.00'de beklenen duyuru geldi.
LGS nakil sonuçları açıklandı
MEB'den yapılan açıklamada "Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı" denildi.
2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta sonuçlar ilan edilecek.
10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması
14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı
17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması
24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması