BELLİ OLDU! 2026 LGS sonuçları açıklandı! MEB LGS sonuç sorgulama ekranı...
2026 LGS sonuçları bugün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı saat 10.00'da yaptığı duyuru ile sonuçları erişime açtı.
8. sınıf öğrencileri yaklaşık bir milyon kişi 13 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi sınavına girdiler. Genel kanı sınavın çok kolay olduğu yönündeydi. Bugün sonuçlar açıklandı ve yüz binler sonuç sorgulama yapıyor.
2026 LGS sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezî sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek" denildi.
2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre lise tercihleri 13-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
2026 LGS takvimi...
2026 yılı sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi
10 Temmuz 2026 - Merkezî sınav puanlarının ilanı
10 Temmuz 2026 - Tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı
13-24 Temmuz 2026 - Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
13-24 Temmuz 2026 - Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması
5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi
5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması
10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı
10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması
14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı
17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması
24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması