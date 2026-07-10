BELLİ OLDU! 2026 LGS sonuçları açıklandı! MEB LGS sonuç sorgulama ekranı...

8. sınıf öğrencileri yaklaşık bir milyon kişi 13 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi sınavına girdiler. Genel kanı sınavın çok kolay olduğu yönündeydi. Bugün sonuçlar açıklandı ve yüz binler sonuç sorgulama yapıyor.