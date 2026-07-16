BELLİ OLDU! AGS ile ÖABT sınav giriş belgesi açıklandı! MEB - AGS sınav yerleri sorgulama
Öğretmen adayları 26 Temmuz'da MEB - AGS ve ÖABT sınavında ter dökecek. ÖSYM genellikle sınavdan 10 gün önce sınav giriş belgelerini yayımlıyordu. Beklenen oldu ve kurum sınav giriş belgelerini bugün saat 11.00'de erişime açtı.
MEB AGS'nin ikincisi bu yıl düzenleniyor. Yüz binler başvuru yaptı, sınavı bekliyor. Hazırlıklar sürerken bir yandan da ÖSYM'den sınav giriş belgesi duyurusu bekleniyordu. ÖSYM heyecanlı bekleyişe son verdi.
AGS - ÖABT sınav giriş belgesi açıklandı
ÖSYM'den saat 11.00'de yapılan açıklamada "26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
Akademi Giriş Sınavı (AGS), 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 110 dakika süre verilecek. Aynı gün düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te uygulanacak. ÖABT'de sınav süresi, adayların alanına göre 90 dakika veya 70 dakika olarak uygulanacak.