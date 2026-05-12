BELLİ OLDU! Bu ay emekli maaşları erken yatacak mı, bayramdan önce yatar mı?
Emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesi maaşların yatmasını talep ederken son sözü hükümet söyleyecek. Bu günlerde art arda gelen soru "Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı" şeklinde.
Kurban Bayramı'na 2 hafta kaldı. Emekliler bayram ikramiyesini bayramdan önce alacaklar fakat maaşların erken yatıp yatmayacağı belirsizliğini koruyor. Beklentiler her geçen gün artarken dillerden düşmeyen soru da "Emekli maaşı erken yatacak mı, bayramdan önce yatar mı" oluyor.
Emekli maaşları ne zaman yatacak?
12 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bayram ikramiyesi ve maaşların yatacağı tarihi açıkladı.
Takvime göre, emekli maaşları ile bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Bakan Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı ikramiyelerinin bu yıl da 4 bin TL olarak ödeneceğini duyurmuştu.
4A (SSK) emeklilerine ödeme tarihleri
4A kapsamındaki emekliler için ödeme günleri tahsis numarasına göre belirlendi. Buna göre;
Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar mevcut ödeme günlerinde maaş ve ikramiyelerini alacak.
Ödeme günü 23 ve 24 olanların ödemeleri 21 Mayıs'ta yapılacak.
Ödeme günü 25 ve 26 olanların ödemeleri ise 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.
4B (Bağ-Kur) emeklilerine ödeme tarihleri
Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi şöyle açıklandı:
Ödeme günü 25 ve 26 olanlar 21 Mayıs'ta,
Ödeme günü 27 ve 28 olanlar ise 22 Mayıs'ta ödemelerini alacak.
4C (Emekli Sandığı) emeklilerine ödeme
Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 20 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak.
Böylece Kurban Bayramı öncesinde tüm emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin tamamlanması planlanıyor.