BELLİ OLDU... E-OKUL LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı... 2025 LGS sınav yerleri açıklandı
Bugün yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi için büyük gündü... İyi bir lisede öğrenim görmek için her yıl LGS'ye giren adaylar sınav giriş belgesi için yoğun bir araştırma içindeydi ki Milli Eğitim Bakanlığı yapılan açıklamada "Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran Pazar günü yapılacak merkezî sınavın giriş bilgileri yayımlandı" denildi.
"LGS sınav yerleri" 8. sınıf öğrencilerinin ve ailelerinin bir numaralı gündem maddesi bugün. Öğrenciler ve veliler sınav giriş belgesi araması yapıyordu ve Mili Eğitim Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu.
LGS sınav giriş belgeleri açıklandı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav yerleri 4 Haziran Çarşamba itibarıyla erişime açıldı. MEB'den yapılan açıklamada "Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran Pazar günü yapılacak merkezî sınavın giriş bilgileri yayımlandı" denildi.
E-0KUL SORGULAMA EKRANI
LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylanacak ve öğrencilere ulaştırılacak.
LGS sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran Pazar günü yapılacak. İki oturum şeklinde düzenlenecek sınavın ilk bölümünde sözel alana ait sorular, ikinci oturumunda ise sayısal alana yönelik sorular öğrencilere yöneltilecek. Sözel oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ile İngilizce derslerinden; sayısal oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular yer alacak.