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  4. BELLİ OLDU: İl dışı tayin takvimi açıklandı... Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak?

BELLİ OLDU: İl dışı tayin takvimi açıklandı... Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak?

İl içi tayin süreci sona ererken öğretmenler şimdi il dışı tayin süreci hakkında bilgi almak istiyor. Binlerce kişi "İl dışı atama başvuruları ne zaman" sorusuna yanıt bulmaya çalışırken Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ile atama takvimini duyurdu.

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BELLİ OLDU: İl dışı tayin takvimi açıklandı... Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? - Resim: 1

İl dışı tayin başvuruları ne zaman? Yüz binlerce öğretmen Milli Eğitim Bakanlığından bu sorunun cevabını bekliyordu. İl içi tayin sonuçlarının hemen ardından beklentiler bir hayli yükselmişti ki beklenen açıklama geldi.

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BELLİ OLDU: İl dışı tayin takvimi açıklandı... Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? - Resim: 2

İl dışı tayin başvuruları ne zaman?

İl dışı atama süreci ile ilgili az önce Milli Eğitim Bakanlığından duyuru geldi. Başvurular 28 Haziran'da başlayıp 2 Haziran'da sona erecek. 

1. Başvurular

Başlangıç: 28 Mayıs 2025

Bitiş: 2 Haziran 2025 (Saat 16.00’a kadar)

2. Atamalar

Tarih: 3 Haziran 2025

3. E Bölümü 2’nci Madde Kapsamında Atama İptali

Başlangıç: 3 Haziran 2025

Bitiş: 4 Haziran 2025 (Saat 16.00’a kadar)

4. İlişik Kesme

Tarih: 27 Haziran 2025

5. E Bölümü 3’üncü Madde Kapsamında Atama İptali Başvurusu

Başlangıç: 6 Ağustos 2025

Bitiş: 8 Ağustos 2025 (Saat 16.00’a kadar)

6. Atama Kararnamelerinin İptal Edilmesi

Tarih: 12 Ağustos 2025

İL DIŞI TAYİN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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BELLİ OLDU: İl dışı tayin takvimi açıklandı... Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? - Resim: 3

Başvurular nasıl yapılıyor?

Başvuru kılavuzunun yayımlanması ile birlikte başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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