BELLİ OLDU: İl dışı tayin takvimi açıklandı... Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak?
İl içi tayin süreci sona ererken öğretmenler şimdi il dışı tayin süreci hakkında bilgi almak istiyor. Binlerce kişi "İl dışı atama başvuruları ne zaman" sorusuna yanıt bulmaya çalışırken Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ile atama takvimini duyurdu.
İl dışı tayin başvuruları ne zaman? Yüz binlerce öğretmen Milli Eğitim Bakanlığından bu sorunun cevabını bekliyordu. İl içi tayin sonuçlarının hemen ardından beklentiler bir hayli yükselmişti ki beklenen açıklama geldi.
İl dışı tayin başvuruları ne zaman?
İl dışı atama süreci ile ilgili az önce Milli Eğitim Bakanlığından duyuru geldi. Başvurular 28 Haziran'da başlayıp 2 Haziran'da sona erecek.
1. Başvurular
Başlangıç: 28 Mayıs 2025
Bitiş: 2 Haziran 2025 (Saat 16.00’a kadar)
2. Atamalar
Tarih: 3 Haziran 2025
3. E Bölümü 2’nci Madde Kapsamında Atama İptali
Başlangıç: 3 Haziran 2025
Bitiş: 4 Haziran 2025 (Saat 16.00’a kadar)
4. İlişik Kesme
Tarih: 27 Haziran 2025
5. E Bölümü 3’üncü Madde Kapsamında Atama İptali Başvurusu
Başlangıç: 6 Ağustos 2025
Bitiş: 8 Ağustos 2025 (Saat 16.00’a kadar)
6. Atama Kararnamelerinin İptal Edilmesi
Tarih: 12 Ağustos 2025
İL DIŞI TAYİN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Başvurular nasıl yapılıyor?
Başvuru kılavuzunun yayımlanması ile birlikte başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.