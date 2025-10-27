BELLİ OLDU! Kasım celbi 2025 askerlik yerleri açıklandı! Sevk sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı
Kasım celbi ile birlikte on binlerce kişi vatani görevini yerine getirmek için birliklerine teslim olacak. Bugün silahaltına girecek adaylar için büyük gündü... Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerlerini duyuracaktı. Bakanlık saat 10.00'da yaptığı duyuru ile adayların sabırsız bekleyişine son verdi.
Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerlerini ilan etti. On binler heyecanla sonuçları öğrenmeye çalışıyor. MSB'nin resmi sitesi sürekli olarak kontrol ediliyor. Aşağıdaki linkten sonuçları öğrenebilirsiniz.
Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerlerini saat 10.00'da duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kasım/Aralık 2025 ve Ocak 2026 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." denildi.
1’inci Grup (Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Erler):
Bu dönemin ilk ve en kapsamlı grubu olan Yedek Subay/Astsubay adayları ile birinci grup erler için sevk tarihi 06 Kasım 2025 olarak belirlendi. Adayların bu tarihe kadar tüm hazırlıklarını tamamlamaları gerekiyor.
2’nci Grup (Erler):
Birinci grubun hemen ardından birliklerine teslim olacak er statüsündeki yükümlüler için ikinci celp dönemi tarihi ise 04 Aralık 2025 olarak açıklandı.
3’üncü Grup (Erler):
2025 takviminin son sevk dönemi olarak kayıtlara geçen ve yeni yıla sarkan üçüncü grup erler, 08 Ocak 2026 tarihinde birliklerine gönderilecek.