BELLİ OLDU! KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM merkezi atama sonuç sorgulama ekranı
Memur adayları günlerdir ÖSYM'nin KPSS-2025/2 tercih sonuçlarını açıklamasını bekliyordu. Haftanın ortasında yine "KPSS-2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanmış durumdaydı... ÖSYM yaptığı son dakika duyurusu ile sonuçları ilan etti.
KPSS-2025/2 tercihleri 25 Aralık'ta son bulurken bu tarihten itibaren sonuç tarihi araması başladı. Yeni hafta ile birlikte aramalar daha da sıklaştı. Sosyal medyadan talepler art arda gelirken dillerden düşmeyen soru "KPSS-2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklindeydi.
KPSS-2025/2 sonuçları açıklandı
ÖSYM 7 Ocak 2026 Çarşamba günü bu saat 11'de yaptığı duyuru ile sonuçların erişime açıldığını belirtti
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
KPSS merkezi atama geçmiş dönem süreçleri
* KPSS-2025/1 tercihleri 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılmış sonuçları ise 24 Temmuz'da açıklanmış. Yani 7. gün sonuçlar erişime açılmış.
* KPSS-2024/2 başvuruları 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 3 Ocak'ta ilan edilmiş. Yani 8. günde müjdeli haber gelmiş.
* KPSS-2024/1'de adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yaparken sonuçlar 29 Temmuz'da duyurulmuş. Yani aradan 11 geçmiş.
* Memur adayları KPSS-2023/2 başvurularını 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapmış ve sonuçlar 8 Ocak'ta açıklanmış. Burada da 12 günlük bir zaman dilimi var.
* KPSS-2023/1 başvuruları 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınırken sonuçlar 26 Temmuz'da duyurulmuş. Bu süre ise hesap edildiğinde ise ÖSYM 13. günde beklenen duyuruyu yapmış.