BELLİ OLDU! KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM merkezi atama sonuç sorgulama ekranı

KPSS merkezi atama geçmiş dönem süreçleri

* KPSS-2025/1 tercihleri 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılmış sonuçları ise 24 Temmuz'da açıklanmış. Yani 7. gün sonuçlar erişime açılmış.

* KPSS-2024/2 başvuruları 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 3 Ocak'ta ilan edilmiş. Yani 8. günde müjdeli haber gelmiş.

* KPSS-2024/1'de adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yaparken sonuçlar 29 Temmuz'da duyurulmuş. Yani aradan 11 geçmiş.

* Memur adayları KPSS-2023/2 başvurularını 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapmış ve sonuçlar 8 Ocak'ta açıklanmış. Burada da 12 günlük bir zaman dilimi var.

* KPSS-2023/1 başvuruları 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınırken sonuçlar 26 Temmuz'da duyurulmuş. Bu süre ise hesap edildiğinde ise ÖSYM 13. günde beklenen duyuruyu yapmış.