BELLİ OLDU! MSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI: Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı duyuru ile işçi alımı kura sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aşağıdaki linkten sonuçlara ulaşabilirsiniz.

MSB işçi alımı kuraları 21 Ocak'ta gerçekleşti. Bakanlık bugün son dakika duyurusu yaparak sonuçların açıklandığını belirtti.

23 Ocak Cuma günü itibarıyla Milli Savunma Bakanlığı yaptığı duyuruda "Millî Savunma Bakanlığı 1.113 Sürekli İşçi Temini Kura Sonuç Duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz" denildi.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak.

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak.

Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.

Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sınava kabul edilecek.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacak.

Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacak.

