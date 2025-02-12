BERAT KANDİLİ: En güzel ve anlamlı kandil mesajları 2025

İslam dünyasında önemli bir gece olarak kabul edilen Berat Kandili, 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek. 1 | 33

Şaban ayının 15. gecesi olarak kabul edilen bu mübarek gecede, günahların affedildiği, duaların kabul olduğuna inanılıyor. 2 | 33

"kurtulmak, arınmak, suçsuz çıkmak" anlamına gelen Berat kelimesi ve bu gece, müminlerin günah yüklerinden kurtulup ilahi rahmete nail olmaları için büyük bir fırsat olarak kabul ediliyor. 3 | 33