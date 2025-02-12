BERAT KANDİLİ: En güzel ve anlamlı kandil mesajları 2025
İslam aleminde en önemli aylarından Ramazan ayının müjdecisi Berat kandili geldi çattı. İslam dünyasında kutsal bir gece olarak kabul edilen Berat Kandili, 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen bu mübarek gecede milyonlarca vatandaş sevdiklerinin Berat Kandilini kutlamak için en güzel ve anlamlı mesajları arıyor. İşte sevdikleriniz ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel ve anlamlı kandil mesajları...
İslam dünyasında önemli bir gece olarak kabul edilen Berat Kandili, 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
Şaban ayının 15. gecesi olarak kabul edilen bu mübarek gecede, günahların affedildiği, duaların kabul olduğuna inanılıyor.
"kurtulmak, arınmak, suçsuz çıkmak" anlamına gelen Berat kelimesi ve bu gece, müminlerin günah yüklerinden kurtulup ilahi rahmete nail olmaları için büyük bir fırsat olarak kabul ediliyor.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu gece ile ilgili şöyle buyurmuştur:
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde oruç tutunuz."