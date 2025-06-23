Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK- FB basketbol maçı şifresiz mi?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı devam ediyor. Seride durum 2-1 Fenerbahçe Beko lehine... Bu akşam yine kritik bir mücadele gerçekleşecek. Kara Kartal sahadan galip ayrılırsa skor 2-2'ye gelecek. Sarı Kanarya'nın galip gelmesi durumunda ise 3-1'lik büyük bir avantaj elde edilmiş olacak. Taraftar müsabakayı kaçırmak istemezken karşılaşmanın ayrıntıları öğrenilmek isteniyor.
Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Özellikle iki kulübün taraftarı da bu soruya yanıt arıyor. Şampiyonluğa gidilen bu yolda performanslar merak ediliyor. Siyah beyazlı kulüp seriyi eşitlemek isterken sarı lacivertli kulüp ise farkı açmanın peşinde...
Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. BJK - Fenerbahçe derbisini beIN SPORTS HABER canlı ve şifresiz olarak yayınlayacak.
Play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, 17 Haziran Salı günü Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Beko’da Khem Birch 15, Wade Baldwin IV 14, Metecan Birsen 13 sayı kaydetti. Beşiktaş Fibabanka’da ise Derek Needham 14, Jonah Mathews ve Yiğit Arslan 11’er sayıyla oynadı.
Serinin ikinci karşılaşması 19 Haziran Perşembe günü oynandı. Mücadeleyi 84-76 kazanan Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-0’a taşıdı. Sarı-lacivertlilerde Khem Birch 18, Melih Mahmutoğlu 15 sayı üretti. Beşiktaş Fibabanka’da Jonah Mathews 20, Berk Uğurlu 14 sayıyla öne çıktı.
Üçüncü maç, 21 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş Fibabanka’nın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynandı. Beşiktaş Fibabanka, karşılaşmayı 98-77 kazanarak seride durumu 2-1’e getirdi. Siyah-beyazlılarda Jonah Mathews 25, Yiğit Arslan 22, Uros Plavsic 16 sayı üretti. Fenerbahçe Beko’da ise Devon Hall ve Wade Baldwin IV 14’er, Marko Guduric 13 sayıyla katkı verdi.