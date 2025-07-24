Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi?

Kara Kartal tur peşinde... Avrupa Ligi'inde ilk ciddi sınavına çıkacak olan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i konuk ediyor. Mücadelenin saati, kanalı ısrarla sorgulanıyor. En çok iletilen soru ise "Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde... İşte detaylar...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 24 Temmuz Perşembe Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sahasında karşılaşacak. Kara Kartal'ın mücadelesi 21.00'de başlayacak ve HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Ukrayna takımlarıyla 14 kez karşılaştı

Beşiktaş, Ukrayna temsilcileriyle 15. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Ukrayna ekipleri Dinamo Kiev ile 12, Metalist Kharkiv ile de 2 defa olmak üzere toplam 14 kez mücadele etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu maçlarda 12 kez rakip ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 30 gol gördü.